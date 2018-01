Ue: Borissov (premier Bulgaria), “normalizzare i rapporti con Russia e Turchia”

(da Sofia) “Dobbiamo cercare di normalizzare i rapporti con la Russia e la Turchia ma sono decisioni che spettano al Consiglio d’Europa”. Lo ha affermato questa mattina il primo ministro bulgaro Boyko Borissov durante la conferenza stampa svoltasi a Sofia in occasione dell’inizio della presidenza bulgara dell’Unione europea. Borissov ha ricordato che, grazie al trattato con Ankara, i migranti vengono fermati e non assalgono più le frontiere bulgare. Inoltre Borissov ha assicurato che la frontiera bulgara è custodita benissimo e il Paese adempie tutti i criteri per entrare sia nell’area Schengen che nell’eurozona. Riguardo i Balcani occidentali, il primo ministro bulgaro ha detto che “bisogna al più presto dare loro una concreta prospettiva europea aiutandoli a costruire nuove infrastrutture nell’ambito dei corridoi europei – austostrade, porti, ferrovie”. “In questo modo – ha concluso Borissov – si incentiverà l’economia, lo sviluppo della regione, il turismo e la vicinanza tra le persone”.