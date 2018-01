Santa Sede: il 19 gennaio re Juan Carlos e la regina Sofia inaugureranno la nuova illuminazione di S. Maria Maggiore

Venerdì prossimo, 19 gennaio, alle ore 17, il re Juan Carlos I e la Regina Sofía inaugureranno la nuova illuminazione della basilica papale di Santa Maria Maggiore. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, specificando che si tratta di un’illuminazione a led che coniuga una tecnologia avanzata con il rispetto per l’ambiente e che permetterà un risparmio dell’80%. Il 19 aprile scorso è stato firmato, infatti, un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto del progetto di illuminazione tra la basilica papale di Santa Maria Maggiore, l’arciprete della basilica papale, card. Stanisław Ryłko, il Governatorato dello Stato Città del Vaticano e la Fundación Endesa, nell’ambito del suo programma di illuminazioni artistiche per preservare il patrimonio culturale e artistico. I lavori sono iniziati lo scorso mese di giugno sotto la direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.