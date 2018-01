Papa Francesco: esce oggi “Io prego con voi”, un libro di preghiere per pregare con lui

Esce oggi in libreria per le Edizioni San Paolo il volume “Io prego con voi – Preghiera e preghiere secondo Bergoglio”, di Papa Francesco: un vero e proprio “manuale” per avvicinarsi all’arte della preghiera e per cominciare a coltivarla, lo definisce la casa editrice nel comunicato di presentazione. Ogni domenica il Papa chiede ai fedeli, al termine dell’Angelus, di “ricordarsi di pregare per lui”. Lui stesso, però, in questi anni si è rivelato un vero maestro di preghiera, nel solco del fondatore della Compagnia di Gesù, quell’Ignazio che “inventò” gli esercizi spirituali come tempo dedicato a stare in presenza di Cristo. In questo libro, il lettore troverà le preghiere che Papa Francesco ha recitato pubblicamente in questi anni, ma anche quelle che appartengono alla sua formazione e devozione personale. Infine, le sue profonde riflessioni sull’arte del pregare, dello stare di fronte a Dio meditando la Parola e trasformandola in appello orante. Presenti nel volume, tra le altre, due fra le preghiere più amate dai fedeli: la preghiera delle cinque dita e la preghiera a Maria che scioglie i nodi.