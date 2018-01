Paesi Bassi: Chiese cattolica e protestante, raccolta fondi per mantenimento parrocchie e comunità locali

La grande campagna annuale di raccolta fondi nei Paesi Bassi, Kerkbalans, comincerà il 20 gennaio con una trasmissione in diretta via Facebook e YouTube dalla chiesa di San Paolo a Baarn. Fino al 3 febbraio oltre duemila comunità cattoliche, protestanti e vetero-cattoliche saranno impegnate a chiedere ai loro membri un contributo per il mantenimento delle parrocchie e comunità locali. Con i soldi raccolti infatti sono finanziate le iniziative, il materiale e il personale delle singole comunità. In molti luoghi la campagna prenderà avvio alle ore 13 con una varietà di eventi, ma sarà possibile anche collegarsi alla trasmissione dal vivo che dalle 12.15 per oltre un’ora, cercherà di raccontare come nelle diverse realtà i volontari si sono organizzati. Nel corso della trasmissione saranno annunciati i finalisti della prima edizione del Concorso fotografico nazionale “La tua chiesa in un’immagine”. Il presidente della giuria, il fotografo Ramon Mangold, presenterà le foto selezionate dai giurati, ma attraverso i “mi piace” su Facebook il pubblico potrà decretare un proprio vincitore durante la trasmissione. L’iniziativa Kerkbalans, appoggiata dalla Conferenza episcopale, avviene ogni anno a partire dal 1973. Ogni comunità può organizzarla autonomamente, ma sono a disposizione materiali pubblicitari e un “vademecum in 10 passi” per rendere la colletta più efficace e gratificante per chi dona e per chi riceve.