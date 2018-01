Giornata migrante e rifugiato: Tv2000, lunedì in onda il docufilm “Chi è Dayani Cristal?”

Nell’ambito della programmazione per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 14 gennaio, Tv2000 manda in onda lunedì 15 gennaio “Chi è Dayani Cristal?”, docufilm prodotto e interpretato da Gael García Bernal per la regia di esordio di Marc Silver. Il film, del 2013, affronta il tema dell’immigrazione negli Stati Uniti d’America ed è insieme un documentario e una inchiesta.

Nel deserto di Sonora, la polizia di frontiera scopre il corpo di un uomo in decomposizione. Si tratta di un immigrato senza documenti, unico indizio per identificarlo un tatuaggio sul petto con la scritta “Dayani Cristal”. Ad indagare sul suo caso è il personale dell’obitorio di Pima County, che ogni anno raccoglie dalle sabbie del deserto almeno un centinaio di cadaveri. “Mentre l’indagine prosegue – ricorda una nota -, l’attore e attivista messicano Gael García Bernal ripercorre i passi di quest’uomo, lungo il sentiero dei migranti in America Centrale. Nel tentativo di capire cosa debba aver provato nel suo ultimo viaggio verso il sogno americano, si mescola ai migranti nella missione imminente per varcare il confine”. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival dove ha vinto il premio per la miglior fotografia. Nel 2014 l’Amnesty International lo ha eletto miglior documentario dell’anno.