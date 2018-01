Economia: Eurogruppo, domani comincia il mandato del ministro delle finanze portoghese Mário Centeno come presidente

Comincia domani il mandato del ministro delle finanze portoghese Mário Centeno come presidente dell’Eurogruppo, il gruppo informale dei ministri dell’economia e delle finanze dei 19 Paesi della zona euro. Centeno prende il posto dell’olandese Jeroen Dijsselbloem e starà in carica per i prossimi 30 mesi. “Sono molto motivato a prendere la guida dell’Eurogruppo”, ha dichiarato Centeno secondo quanto diffuso da un comunicato stampa. “Abbiamo l’opportunità per approfondire l’unione monetaria, rendendo la nostra moneta comune più resiliente alle crisi future” con la responsabilità di “rispondere alle attese dei nostri cittadini”. Centeno ha dichiarato che “non lesinerà gli sforzi per raggiungere il consenso necessario” e ha ringraziato Jeroen Dijsselbloem per “la sua forte leadership nell’Eurogruppo in un periodo in cui l’area dell’euro è stata messa alla prova”. Il primo incontro dell’eurogruppo presieduto da Centeno si svolgerà a Bruxelles il prossimo 22 gennaio.