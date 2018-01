Diocesi: Termoli-Larino, lunedì apre il nuovo Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia”. Il vescovo: “Si realizza un sogno”

Apre il nuovo Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” della diocesi di Termoli–Larino. Da lunedì 15 gennaio, tre giorni alla settimana, personale esperto e qualificato sarà a disposizione dell’intera comunità diocesana per fornire interventi di aiuto e accompagnamento in vari settori. Il Centro, realtà unica per il territorio, è stato presentato nei locali dell’ex seminario vescovile in piazza Sant’Antonio a Termoli. Sono intervenuti, tra gli altri, il vescovo, Gianfranco De Luca, il vicario generale, don Marcello Paradiso, il direttore della struttura, don Gianfranco Lalli, e alcuni rappresentanti dei vari gruppi di lavoro che hanno offerto la loro disponibilità per seguire con una impronta cristiana coppie in difficoltà, famiglie disagiate, giovani e altre situazioni di emergenza relazionale. Sono sei le aree individuate nel Centro che opererà in sinergia e in equipe raccogliendo le esperienze maturate in questi anni con i gruppi di lavoro presenti e aperti a nuove collaborazioni: area relazione di aiuto, area medica, area formazione, area prevenzione e educazione, area legale, area etica. Il Centro sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì al primo piano dell’ex seminario in piazza Sant’Antonio a Termoli dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Si realizza un sogno – ha affermato il vescovo De Luca – per una Chiesa che, incoraggiata sempre da Papa Francesco, vive come stile e come azione quello della prossimità. Un aiuto alla famiglia a 360 gradi che si sviluppa come ascolto, accoglienza, accompagnamento, sostegno e promozione affinché la famiglia stessa diventi protagonista nella sua pienezza, nella Chiesa e nella società. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso questo progetto che già sta dando i suoi frutti e mi auguro che possa diventare sempre più un punto di riferimento non solo a Termoli ma per l’intera diocesi”. Info: www.centroaiutoallafamiglia.it.