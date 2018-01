Diocesi: Milano, via al Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. La croce di san Carlo scelta come simbolo

(Milano) Per misura e forma riprende quella di san Carlo che contiene la teca col Sacro Chiodo: è la croce scelta come simbolo del Sinodo minore, che si aprirà domenica 14 gennaio in diocesi di Milano, “creata utilizzando legni diversi (ciliegio, acero, palissandro e noce) a rappresentare i diversi continenti, per significare appunto tutte le genti. Al centro, dove si incrociano le due braccia, un quadrato di legno color porpora o amaranto richiama la memoria del sangue offerto”. L’autore è Eduardo Brocca Toletti, che vive e lavora nel Varesotto, e ha già realizzato, chiarisce una nota della curia, opere assemblando legni diversi (rappresentanti Paesi e razze differenti) attraverso tecniche particolari”. Le ultime sette sculture a sfondo sacro di Brocca Toletti possono essere ammirate nella chiesa della Madonna del Carmine di Milano. La croce è stata fotografata e riprodotta sulle immaginette e sui manifesti che saranno distribuiti alla celebrazione del 14 gennaio (ore 16, basilica di sant’Ambrogio) per essere affissi alle porte di tutte le chiese della diocesi. La croce girerà nei prossimi mesi durante la Via crucis dell’arcivescovo nelle sette zone pastorale in cui si articola la diocesi.