Associazioni: padre Carbonaro nuovo accompagnatore spirituale Acli provinciali di Roma

Padre Davide Carbonaro è il nuovo accompagnatore spirituale delle Acli provinciali di Roma. Parroco di Santa Maria in Portico in Campitelli e accompagnatore spirituale del Nucleo Acli dipendenti comunali, padre Carbonaro succede in questo nuovo incarico a don Francesco Pesce, che lascia dopo 12 anni per assumere la responsabilità dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale della diocesi di Roma. “Padre Davide – sottolinea Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – fa già parte da tempo della nostra famiglia e sono certa che in questo suo nuovo ruolo saprà essere una guida e una risorsa importante per tutta la nostra associazione, che ogni giorno lavora per sostenere gli ultimi e gli emarginati della nostra città”. “Desidero anche congratularmi con don Pesce per il suo nuovo incarico e – aggiunge Borzì – allo stesso tempo lo ringrazio a nome di tutte le Acli di Roma per il prezioso e speciale accompagnamento di questi anni. Noi siamo come sempre disponibili a metterci al servizio della nostra città, un impegno che, con la nomina di don Pesce, assume sicuramente un rinnovato slancio”.