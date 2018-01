Vescovi Molise: firmato con la Regione il protocollo “IV Annualità” per fondi destinati al recupero di edifici di culto

È stata firmata ieri presso la sede della presidenza della Regione Molise in Palazzo Vitale, a Campobasso, il protocollo d’intesa tra i vescovi del Molise e l’Amministrazione regionale guidata da Paolo Frattura relativo “IV Annualità” per fondi destinati al recupero di edifici di culto. In una nota, i vescovi GianCarlo Bregantini (Campobasso-Boiano), Gianfranco De Luca (Termoli-Larino), Camillo Cibotti (Isernia-Venafro) e Claudio Palumbo (Trivento) spiegano che “con questo strumento economico, l’Amministrazione regionale assegna alle nostre chiese, particolarmente bisognose, un contributo significativo per il loro restauro e ricupero, che si innesta nell’ambito del ricupero dei nostri borghi”. Si tratta di un’iniziativa avviata nel 2012 dall’allora governatore Michele Iorio e proseguita dall’attuale presidente Frattura. “Ogni diocesi – proseguono i vescovi – ha presentato un piano di ricupero delle proprie chiese più compromesse, tenendo come criterio il fatto che ogni comunità parrocchiale deve avere almeno una chiesa restaurata, all’interno del proprio borgo”. Si tratta di “tutte chiese ferite dal sisma o da altre calamità naturali”, precisano i vescovi, aggiungendo che “il contributo della Regione Molise si unisce a quello delle diocesi, con i fondi derivanti dall’otto per mille, destinati dalla Cei ai beni culturali”. “Con questi fondi coordinati e ben unificati – assicurano i presuli – si potrà rispondere, almeno parzialmente, al disagio di alcune comunità più fragili. Restano però, purtroppo, ancora altre chiese o opere diocesane che necessitano di interventi diretti”. Per i vescovi, “questa contribuzione non è una beneficenza alle diocesi né alle parrocchie ma è un dovere cogente della pubblica amministrazione, per rendere più belli e attrattivi i propri ‘borghi’”, “un atto di giustizia e non di carità, pur vissuto da parte nostra in una chiara riconoscenza”.