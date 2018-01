Rai Due: “Sulla via di Damasco”, sabato 13 gennaio puntata su “Il profumo della santità”

Si parlerà dei “santi della porta accanto” che, nella normalità della vita, hanno compiuto scelte di coraggio, oltrepassando barriere, pregiudizi e ipocrisie, nella prossima puntata di “Sulla via di Damasco”. Si intitola “Il profumo della santità” e andrà in onda su Rai Due, sabato 13 gennaio, alle 7.45. La replica sarà trasmessa mercoledì prossimo in terza serata. Tra i protagonisti, Chiara Corbella di cui si parlerà nel primo servizio, madre eroica che ha dato la vita per suo figlio preservandolo dalle terapie cui avrebbe dovuto sottoporsi per una malattia incurabile durante la gravidanza. L’altra storia è quella di fratel Ettore Boschini, fondatore dell’Opera Betania, un “guerriero della solidarietà” con un’unica ragione di vita: aiutare i più poveri. Si tornerà a parlare anche di Chiara Luce Badano, con la testimonianza dei genitori della beata di Sassello. Racconteranno della malattia della figlia, del suo amore per Gesù, e di quel “sì” incondizionato alla volontà di Dio fino alla fine. Alberto Savorana, portavoce di Comunione e Liberazione, ricorderà invece don Luigi Giussani con la sua profezia del valore della persona come “rivelatrice dell’Assoluto”. In chiusura, un altro “eroe della fede” e “intrepido missionario dei nostri tempi”, scomparso a dicembre: don Piero Gheddo. “La sua vita dimostra il vero volto della Chiesa ‘in uscita’, che opera, che sa parlare all’uomo di oggi e annuncia il Vangelo in ogni angolo della terra”.