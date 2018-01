Giornata migrante e rifugiato: diocesi Firenze, domenica 14 gennaio il card. Betori celebrerà una messa con le comunità straniere

Una celebrazione eucaristica con i rappresentanti delle comunità straniere che vivono a Firenze. A celebrarla, domenica 14 gennaio, alle 11,30, nella chiesa di san Salvatore a Ognissanti sarà il card. Giuseppe Betori, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Al termine della messa le comunità organizzeranno un pranzo durante il quale saranno condivisi i loro piatti tradizionali. “La Giornata mondiale​ rappresenta un’occasione per riflettere sull’urgenza di tutelare la dignità dei rifugiati e dei migranti in quanto oggetto di una particolare sollecitudine da parte della Chiesa che in essi riconosce lo stesso Gesù Cristo”, si legge in una nota.