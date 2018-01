Giornalismo: Ucsi Sicilia, diverse iniziative in programma per la festa di san Francesco di Sales

Sono diversi gli appuntamenti che si svolgeranno in Sicilia in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. A promuoverli l’Ucsi Sicilia e le sezioni provinciali, con gli Uffici per le comunicazioni sociali delle diocesi e in sintonia con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. La festa regionale si terrà a Palermo, il 26 gennaio. Nell’ambito di Palermo capitale della Cultura per il 2018, si terrà il seminario di formazione sul tema “La verità vi farà liberi (Gv 8,32). Notizie false e giornalismo di pace” scelto da Papa Francesco per la 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Interverrà anche l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. A Siracusa, nella mattinata di mercoledì 24 gennaio, l’arcivescovo Salvatore Pappalardo presiederà alle 8.45 nella basilica-santuario Madonna delle Lacrime la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio del 24 gennaio, nell’auditorium “Sacro Cuore” a Sant’Agata di Militello (Me) si terrà un corso di formazione per giornalisti su “Notizie false e giornalismo di pace”. Tra i relatori il vescovo di Patti, mons. Guglielmo Giombanco. Anche Noto, giovedì 25 gennaio, è stato organizzato un seminario per la formazione di giornalisti. Si svolgerà nella mattinata e sarà dedicato a “Raccontare le migrazioni e i senza dimora”. Parteciperà anche il vescovo diocesano, mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto. A Messina, la celebrazione eucaristica in programma alle 10 di mercoledì 25 gennaio nella chiesa di santa Caterina sarà seguita dal corso di formazione sul tema della 52ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.