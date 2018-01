Diocesi: Venezia, al via domani da Jesolo lido la prima visita pastorale del patriarca Moraglia

Comincerà domani, venerdì 12 gennaio, da Jesolo lido, la prima visita pastorale nella diocesi di Venezia del patriarca Francesco Moraglia. Lo attenderanno i bambini della scuola dell’infanzia “Nostra Signora di Fatima”, in piazza Trento. Da domani a domenica 21 gennaio la visita riguarderà le tre realtà parrocchiali della Collaborazione pastorale: Santa Maria Ausiliatrice, Santi Liberale e Mauro e Sacro Cuore di Gesù. Tra gli appuntamenti in programma, nel pomeriggio di venerdì, la visita alla struttura gestita dalla Croce Rossa che ospita attualmente più di un centinaio di richiedenti asilo e, in serata, l’incontro con i giovani. Sabato, il patriarca incontrerà, in particolare, catechisti, ragazzi e famiglie della catechesi dell’iniziazione cristiana, ma anche gli scout del litorale. Domenica, presiederà la messa al mattino al Sacro Cuore di Gesù e poi, nel pomeriggio, incontrerà catechisti, gruppi di ascolto, scout, partecipanti al consiglio pastorale parrocchiale e vicariale, animatori di patronato e tutti coloro sono impegnati, in diverso modo, nella Collaborazione pastorale di Jesolo lido. La prossima settimana, venerdì 19, il patriarca visiterà altre scuole dell’infanzia e incontrerà anche i gruppi missionari e le associazioni caritative. Sabato 20, al mattino, visiterà l’ospedale di Jesolo mentre nel pomeriggio incontrerà, tra l’altro, le giovani famiglie e vivrà poi una serata musicale con i cori locali. Infine, domenica 21 gennaio, mons. Moraglia visiterà il presepio di sabbia e presiederà al mattino, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, la messa per l’intera Collaborazione pastorale.