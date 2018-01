Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini presenta il sinodo “Chiesa delle genti”. “Parrocchie ambrosiane sempre più multietniche”

Sarà presentato domani, venerdì 12 gennaio (ore 15.00) nella sala convegni dell’Arcivescovado, in piazza Fontana 2 a Milano, il sinodo minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale”, alla presenza del vescovo mons. Mario Delpini. Con l’apertura del sinodo, domenica 14 nella basilica di Sant’Ambrogio, prenderà avvio “un percorso di studio, riflessione e decisione – si legge in una nota della diocesi ambrosiana – dedicato a definire le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie ambrosiane sempre più multietniche”. L’apertura ufficiale del sinodo corrisponde alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. “Il percorso avviato dall’arcivescovo nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle stesse parrocchie della vasta diocesi ambrosiana dai flussi migratori”. Al centro di questo sinodo non saranno i fenomeni migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa per l’accoglienza, da sempre oggetto di impegno per la Chiesa. Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo percorso “riguarda l’esperienza dentro le 1107 parrocchie della diocesi, la cui realtà è molto mutata in questi decenni anche per la presenza di cattolici provenienti da altre nazionalità, di lingue e culture diverse che però abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campanile”.