Diocesi: Assisi, da domenica 14 gennaio a Gualdo Tadino festeggiamenti per il patrono Angelo

La diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino in festa per il santo compatrono, beato Angelo. Preceduti da una novena di preparazione, i festeggiamenti raggiungeranno il culmine, a Gualdo Tadino, nella serata di domenica 14 gennaio e nell’intera giornata di lunedì 15. Nel pomeriggio di domenica, alle 18, è in programma la solenne celebrazione del vespro con la cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte dell’amministrazione comunale; alle 21, la veglia di preghiera animata dai giovani. Seguirà una fiaccolata che, muovendo dalla concattedrale di san Benedetto, si dirigerà al sacello del biancospino, per assistere alla fioritura delle spine in notturna; in contemporanea un’altra fiaccolata, organizzata dal Cai, partirà dall’eremo di Capodacqua e ripercorrerà l’antico itinerario compiuto con la salma del santo eremita nel 1324. I due gruppi, solitamente molto numerosi, si ricongiungeranno di fronte al sacello, per pregare tutti insieme. Diverse le messe in programma per lunedì: alle 6.30, alle 7.15, alle 9 e alle 10. Alle 11.15 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino; alle 16.30 la funzione del transito, alle 17.30 la celebrazione del vespro. Nei giorni 14 e 15 la basilica e la cripta resteranno aperte fino alle 21. Inoltre, lunedì 15, alle 10, al teatro Talia, sarà consegnato il “Premio Beato Angelo”: quest’anno andrà a Fabiola Pecci, una ragazza “testimone positiva” per la fibrosi cistica anche nella recente raccolta fondi di “Telethon”. Una menzione speciale alla memoria sarà assegnata ad Adolfo Leoni, nato nel 1917 a Gualdo Tadino, ciclista campione del mondo e rivale di Bartali e Coppi in varie corse europee. Menzione anche per Noè Comodi dell’Avis, che ha fatto oltre 100 donazioni di sangue.