Consiglio d’Europa: intesa con la Fifa, promuovere rispetto diritti umani in ambito sportivo. Lotta a doping, violenza e partite truccate

Strasburgo: stretta di mano tra Infantino e Jagland

(Strasburgo) Come promuovere al meglio i diritti umani nello sport: è stato il tema al centro di un incontro, tenutosi ieri al Consiglio d’Europa a Strasburgo, tra il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e il segretario generale CdE, Thorbjørn Jagland. All’incontro è seguito uno scambio di opinioni tra il presidente Fifa e il Comitato dei ministri, massimo organismo politico del Consiglio d’Europa. Jagland e Infantino “hanno posto l’accento – chiarisce una nota del CdE – sull’importanza delle convenzioni sportive del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti umani nello sport, in particolare la convenzione contro il doping, la convenzione sulle partite truccate e la recente convenzione sulla sicurezza e i servizi in occasione di incontri calcistici”. Infantino ha dichiarato: “Mi sembra evidente che la Fifa e il Consiglio d’Europa perseguano molti obiettivi comuni. Una buona governance, il rispetto per i diritti umani e una posizione risoluta contro il doping, le partite truccate e la violenza sono una priorità assoluta per l’organo di regolamentazione del calcio mondiale”. Jagland ha affermato: “Le nostre convenzioni sullo sport vanno oltre i confini dell’Europa e molti altri Paesi hanno manifestato interesse ad aderirvi. Una più stretta cooperazione promuoverà il rispetto dei diritti umani in ambito sportivo sia in Europa che nel resto del mondo”.

Il ruolo dello sport “nelle nostre società, ad esempio per potenziare l’integrazione, non può essere sottovalutato. Una buona governance contribuirà a garantire che i benefici apportati dallo sport siano condivisi da tutti”. Il segretario generale Jagland e il presidente della Fifa Infantino hanno concordato di iniziare a lavorare su un memorandum d’intesa tra le due istituzioni “che illustri nel dettaglio i settori di cooperazione tra le due organizzazioni”. Un memorandum d’intesa potrebbe essere pronto per la firma entro la fine del 2018.