Assisi: p. Fortunato (Sacro Convento), “ieri sera picco di ascolti per ‘Meraviglie’ quando Angela ha parlato della tomba di san Francesco”

“Il picco di ascolti per ‘Meraviglie’ in onda ieri sera su Rai Uno si è avuto quando Alberto Angela, ad Assisi, ha parlato della tomba di san Francesco”. Così padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, commenta al Sir lo straordinario successo di audience che ha fatto registrare, ieri sera, “Meraviglie – La penisola dei tesori” di Alberto Angela. Il programma, trasmesso da Rai Uno, è stato seguito da 5 milioni 682mila spettatori, pari al 23,3% di share. Con Assisi, sono stati presentati anche la Reggia di Caserta e i territori delle Langhe. In una nota padre Fortunato, rileva che si è trattato di “meraviglioso servizio pubblico che ci aiuta a prendere coscienza della fragile bellezza del nostro Paese”. “La puntata di Meraviglie di ieri testimonia l’attenzione degli italiani per l’arte, la cultura e la fede, fonti sorgive della nostra Italia”, aggiunge il direttore. La puntata di “MeravigliE2 ha fatto registrare anche un buon successo in rete, sui social network. “Grazie a Rai Uno, grazie a tutto lo staff di Alberto Angela con il quale abbiamo lavorato in grande sinergia e grazie a tutti voi che ci avete seguito sui nostri social network”, conclude padre Fortunato.