Agricoltura: Roma, premiate le tre aziende vincitrici del concorso “Coltiviamo agricoltura sociale”

Sono tre le esperienze agricole premiate oggi nell’ambito dell’iniziativa “Coltiviamo agricoltura sociale”. Le tre aziende agricole sono la Cooperativa sociale Giuseppe Garibaldi di Roma, l’azienda agricola Vivaio Villanova di Foggia e l’azienda agricola Sociale Capone di Macerata. Le tre fattorie sociali sono state premiate oggi a Roma, presso Palazzo della Valle, nella sede di Confagricoltura, alla presenza del sottosegretario Giuseppe Castiglione e del vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, Massimo Fiorio. Il concorso “Coltiviamo agricoltura sociale” è alla seconda edizione ed è frutto della collaborazione fra Confagricoltura, onlus “Senior – L’Età della saggezza”, Rete fattorie sociali, Intesa Sanpaolo e Università di Roma Tor Vergata. Obiettivo del bando, quello di incentivare progetti di agricoltura sociale per sviluppare un nuovo modello di imprenditoria agricola. I premi, per un ammontare di 120mila (ognuno da 40mila euro), sono accompagnati da una borsa di studio per la frequenza del master in Agricoltura sociale (Mas) che è alla terza edizione presso l’Università di Roma Tor Vergata. I vincitori sono stati scelti da una giuria di esperti tra i 30 progetti più votati sul web. La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per presentare la collaborazione avviata alla fine dello scorso anno tra Confagricoltura e Fondazione Snam nel campo dell’agricoltura sociale. Presto verranno diffusi dei bandi per la concessione in comodato gratuito di alcuni terreni di proprietà di Snam a operatori sociali in grado di sviluppare pratiche innovative e solidali.