Venezuela: mons. Azuaje (Cev), “serve cambio di modello politico”

“In questi momenti dobbiamo continuare a lavorare in funzione di favorire la vita della gente, dare un senso alla cultura della vita per ogni persona, però con un’attenzione costante: non cercare di acquisire adepti per un processo elettorale, ma avere un interesse fondamentale, quello di difendere la dignità e la vita dei venezuelani”. Lo ha affermato mons. José Luis Azuaje, vescovo di Barinas, subito dopo la sua elezione a presidente della Conferenza episcopale venezuelana, avvenuta durante la CIX Assemblea plenaria dell’episcopato. Mons. Azuaje ha poi aggiunto che gli attuali provvedimenti economici sono congiunturali, mentre “in Venezuela è necessario riattivare l’economia, dare lavoro, dare sicurezza, sia personale che giuridica, a tanta gente; guardare al popolo e alle sue reali necessità; pensare ed agire in funzione delle sue preoccupazioni. Nel Paese non abbiamo solo bisogno di un cambiamento economico, ma di un cambio di modello politico, perché già siamo andati in decadenza fin troppo”.