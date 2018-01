Solidarietà: Catania, il 12 gennaio torneo di calcio per costruire un centro di accoglienza per senza dimora

Un triangolare di calcio per costruire un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Lo giocheranno, venerdì 12 gennaio, alle 16.30, allo stadio Massimino di Catania la squadra ItalianAttori, il Catania calcio e le vecchie glorie. Il ricavato sarà destinato alla Società di san Vincenzo de’ Paoli che lo utilizzerà per la ristrutturazione dell’edificio ex Regina Elena, che il seminario di Acireale ha concesso per costruire un centro di accoglienza. L’edificio di più di 700 metri quadrati ospiterà una mensa, bagni e docce per i senza tetto, un magazzino per la raccolta del vestiario e una lavanderia industriale. In campo, tra gli attori, ci saranno Luca Zingaretti ed Enzo De Caro. Tra i rossazzurri, gli ex calciatori Gionatha Spinesi e Giuseppe Mascara. “Un modo davvero bello per autofinanziarsi che – ha dichiarato il presidente nazionale della San Vincenzo, Antonio Gianfico – unisce al piacere dello sport la soddisfazione di fare una buona azione e la volontà di condividere insieme, in un clima di amicizia, un’esperienza divertente anche per tanti giovani”.