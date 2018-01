Sermig: il 12 gennaio Gentiloni dialogherà con i giovani all’Arsenale della pace di Torino

Dopo la visita di quest’estate, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni tornerà all’Arsenale della Pace di Torino per incontrare i giovani del Sermig. L’iniziativa si svolgerà venerdì 12 gennaio, dalle 17.30, e prenderà spunto dai temi della “Carta dei giovani”, il documento di impegni presentato dal Sermig nel quinto appuntamento mondiale “Giovani della pace”, che si è svolto, il 13 maggio 2017, a Padova. Tra gli argomenti al centro del confronto: pace, lavoro, integrazione e impegno civile. “La Carta è un patto tra le generazioni per costruire insieme un mondo diverso”, spiega Ernesto Olivero, fondatore del Sermig. Al termine dell’incontro, la “Carta dei giovani” sarà consegnata al presidente Gentiloni come “segno di dialogo, nello stile che il Sermig promuove da oltre 50 anni per far incontrare i giovani e gli adulti con responsabilità nei campi della politica, dell’economia, della finanza, della cultura, delle religioni”.