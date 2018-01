Regno Unito: “Dio chiama”, nuova app per i giovani cattolici inglesi. “Costruire un rapporto solido con Dio”

“Dio chiama”, God calls, è la nuova app per i cattolici inglesi tra i 16 e i 35 anni per “aiutarli ad andare in profondità con Dio e a costruire un fondamento solido con lui attraverso la preghiera, le vite dei santi e la Scrittura”. È stata prodotta e appena lanciata dall’Ufficio nazionale per le vocazioni dalla Conferenza episcopale inglese: è una sorta di “cassetta degli attrezzi” che offre preghiere per tre momenti della giornata, il vangelo del giorno e domande per aiutare la riflessione personale. Prevede anche una funzione per annotare i propri pensieri e così tenere traccia “giorno dopo giorno del proprio viaggio spirituale”. Attraverso l’applicazione si possono seguire i tweet del Papa, il quiz mensile o consultare la guida alle iniziative di preghiere o ai ritiri. Tra le risorse anche delle “mini-biografie dei santi”. “Usa l’app tutti i giorni, lentamente (non pensiamo che Dio metta fretta) e col tempo sentirai la sua chiamata”, si legge sulla presentazione di questo strumento che invita a fare “un viaggio di scoperta spirituale con Cristo”: “il suo desiderio è la tua felicità, come sacerdote, religioso/a, o coniuge o persona laica alla sequela di Gesù”. Per scaricare l’app basta andare su www.godcalls.co.uk.