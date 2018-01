Polonia: cortei dei Magi in 650 città con oltre un milione di partecipanti. Raccolti fondi per le missioni

Ai cortei dei Magi organizzati in 650 città polacche hanno partecipato 1,2 milioni di persone: lo ha comunicato il portavoce dei vescovi polacchi, don Pawel Rytel-Andrianik, considerando tale risultato “un grande successo” e rilevando come il carattere religioso e al contempo tradizionale della festa “unisca i polacchi”. Rytel-Andrianik ha sottolineato che durante le manifestazioni è stata organizzata una raccolta fondi a favore delle istituzioni culturali ed educative operanti nei Paesi dell’est Europa. I fedeli che il giorno dell’Epifania abbiano assistito alle funzioni religiose sono stati invitati inoltre a contribuire al Fondo per le missioni istituito nel 2000 dalla Commissione per le missioni dell’episcopato polacco per sostenere i costi di preparazione dei missionari. Il presidente della Commissione mons. Jerzy Mazur nel messaggio ad hoc ha ricordato che gli oltre 2mila missionari polacchi operanti in quasi 100 Paesi del mondo “predicano il Vangelo ma al contempo gestiscono numerose opere di carità aiutando i poveri e i malati”. “Tali opere di carità sono un’importante testimonianza dell’amore per il prossimo”, ha rammentato il presule.