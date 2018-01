Pellegrinaggi: Unitalsi, da venerdì ad Assisi l’incontro nazionale di formazione degli animatori

Saranno più 300 i soci Unitalsi, provenienti da tutta Italia, che si ritroveranno da venerdì 12 a domenica 14 gennaio ad Assisi per l’incontro annuale di formazione spirituale dedicato ai volontari che quest’anno guideranno e accompagneranno tutti i partecipanti, gli ammalati, i fratelli e le sorelle disabili nei pellegrinaggi verso Lourdes, Terra Santa, Fatima e Pompei. L’appuntamento nella città della pace e del “Poverello” riveste un’importanza particolare in vista delle celebrazioni previste per il 160° anniversario delle apparizioni di Lourdes che si susseguiranno durante tutto l’anno. L’incontro sarà inaugurato nel pomeriggio del 12 gennaio da don Sabino Troia, vice-assistente ecclesiastico regionale, e da padre Giuseppe Battistelli, commissario della Custodia di Terra Santa per l’Umbria, e concluso da una riflessione del presidente nazionale, Antonio Diella. Sabato sono previsti interventi, fra gli altri, di Emanuele Boero, direttore Unitalsi Lourdes, di don Carmine Arice, assistente ecclesiastico della sezione piemontese e padre generale del Cottolengo, della sociologa Alessandra Alò. Nel pomeriggio, padre Giulio Michelini, predicatore degli esercizi spirituali del Papa e della Curia Romana nella Quaresima 2017, affronterà il tema “Il pellegrinaggio nella Bibbia”. A conclusione della giornata la relazione di mons. Felice Di Molfetta, assistente ecclesiastico della sezione pugliese e vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano. Domenica mattina le conclusioni affidate a Diella e a don Troia e la messa alle 11 nella basilica di Santa Maria degli Angeli.