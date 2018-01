Papa Francesco: udienza, tra i 7mila fedeli anche i giovani allievi della scuola della Guardia di Finanza

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa è arrivato intorno alle 9.25 in Aula Paolo VI, per il consueto appuntamento del mercoledì in versione invernale, a cui partecipano oggi 7mila persone . Sorridente e rilassato, si è concesso amabilmente, come sempre, alle due ali di folla che lo hanno acclamato a gran voce mentre percorreva a piedi il corridoio centrale. Non è manata una sosta per il mate, la bevanda tipica argentina, che Francesco ha sorseggiato rispondendo all’invito di una ragazza. Protagonisti, come di consueto, i bambini, accarezzati e baciati dal Papa, alcuni dei quali collocati sulla comoda postazione delle spalle dei propri padri, per vedere meglio Francesco. Anche il rito dello scambio dello zucchetto è stato rispettato e ripetuto più volte con gruppi diversi di fedeli. In prima fila davanti alle transenne, anche un gruppo di ragazzi e ragazze in impeccabile divisa militare, con i quali il Papa si è fermato per scambiare alcune parole: sono i dirigenti e gli allievi della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila-Coppito. Un’anziana signora sudamericana ha fermato il Papa per consegnargli una piccola boccetta in un piccolo gestino di vimini, di cui ha illustrato a Francesco il contenuto. Tra i presenti oggi in aula Paolo VI, anche un gruppo della Fondazione Istituto nazionale dei tumori di Milano.