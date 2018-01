Papa Francesco: invita domani al Circo Medrano i poveri, i senzatetto, i profughi e i carcerati

Nel pomeriggio di domani, Papa Francesco – attraverso l’Elemosineria Apostolica – invita i poveri, i senzatetto, i profughi, un gruppo di carcerati, le persone e famiglie più bisognose, insieme ai loro volontari, a partecipare ad uno spettacolo circense. Il Circo Medrano (Viale Gigli – Saxa Rubra) ha messo, infatti, a disposizione tutti i 2.100 posti del grande tendone per questo evento di carità che la famiglia Casartelli e l’imprenditore Fabrizio Grandi hanno voluto chiamare “Circo Solidarietà” per i poveri del Santo Padre. Proprio durante un’udienza generale, Papa Francesco così si era rivolto alle persone del circo: “La gente che fa spettacolo nel circo crea bellezza, sono creatori di bellezza. E questo fa bene all’anima. Quanto bisogno abbiamo di bellezza!”. “Questo dono offerto dagli artisti del Circo, che con costanza, impegno e tanti sacrifici riescono a creare e a donare bellezza a se stessi e agli altri – si legge in un comunicato diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede – potrà diventare anche per i nostri fratelli più poveri un incoraggiamento a superare le asprezze e le difficoltà della vita che tante volte sembrano troppo grandi e insuperabili. Sarà disponibile anche un servizio medico-sanitario assicurato da medici e infermieri volontari con un’autoambulanza e un ambulatorio mobile della Città del Vaticano”. Al termine dello spettacolo, le persone più bisognose riceveranno anche un sacchetto per una “cena al sacco”.