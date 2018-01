Musica sacra: Pontificio Istituto ambrosiano, dal 18 gennaio un corso su “La coscienza uditiva”

Prenderà il via giovedì 18 gennaio, alle 18, a Milano, un ciclo di sei conversazioni dal titolo “La coscienza uditiva”, dedicate a un’educazione di base all’ascolto della musica. A organizzarlo, presso Anteo-Palazzo del Cinema, è il Pontificio Istituto ambrosiano di musica sacra. L’obiettivo è quello di “favorire un corretto approccio all’ascolto della musica, sia per i melomani sia per chi frequenta abitualmente teatri o sale da concerto, ma anche per chi intende avvicinarsi con curiosità al mondo delle sette note”. Durante l’iniziativa, che durerà fino al 22 febbraio, verranno passati in rassegna i principali generi musicali e gli interpreti, saranno considerati i luoghi deputati, i tempi e il linguaggio. “Una proposta, insomma, per addentrarsi nell’ascolto musicale in modo più consapevole e anche più piacevole, per attivare un ascolto responsabile”.