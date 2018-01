Prosegue a Padova il ciclo di conferenze “Dove va la morale? L’etica nello spazio ecumenico”, promosso da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza. Domani Evangelos Yfantidis (arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, Venezia) e Basilio Petrà (presidente Associazione teologica italiana per lo studio della morale, Firenze) interverranno sul tema “Camminare secondo lo Spirito. In dialogo con l’etica ortodossa” presso la sede della Facoltà (via del Seminario 7 a Padova, ore 17).