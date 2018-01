Giornata migrante e rifugiato: diocesi Padova, il programma delle celebrazioni per le comunità etniche

Sono diverse le celebrazioni in programma nelle comunità parrocchiali della diocesi di Padova in occasione della 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma per domenica 14 gennaio. “La Giornata mondiale del migrante e del rifugiato – ha scritto don Elia Ferro, delegato diocesano per la pastorale dei migranti in una riflessione pubblicata sul settimanale diocesano ‘La Difesa del popolo’ – dovrebbe aiutare tutte le comunità ad acquistare una sensibilità particolare sull’argomento, ad avere informazioni, suggerimenti e idee per la riflessione, a documentari sulle comunità presenti sul territorio diocesano”. “Anche in questa ottica – si legge in una nota – si collocano le celebrazioni che le comunità cattoliche di altra madrelingua vivranno insieme alle comunità parrocchiali” nella giornata di domenica 14. La comunità africana anglofona parteciperà alla messa delle 12 nella chiesa di San Pio X a Padova mentre quella africana francofona si ritroverà per la celebrazione delle 10, nella chiesa di Vigonovo (Ve). La comunità ucraina si riunirà per la messa celebrata alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agostino di Albignasego (Pd) mentre la comunità filippina parteciperà alla celebrazione delle 16, nella chiesa della Natività a Padova. Per la comunità rumena di rito latino l’appuntamento è per la messa delle 10.30 al Tempio della Pace a Padova. La comunità indiana, invece, anticiperà la celebrazione a sabato 13 gennaio, alle 19, nella chiesa di San Giacomo di Albignasego (Pd).