Giornata migrante e rifugiato: diocesi Bari-Bitonto, domenica la Fondazione Migrantes organizza una festa con Messa, pranzo multietnico e testimonianze

Domenica 14 gennaio ricorre la 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018 sul tema “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. Papa Francesco celebrerà a San Pietro la messa, in diretta su Rai Uno, insieme alle comunità etniche. Nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto la Fondazione Migrantes, organismo della Conferenza episcopale italiana, organizza la Giornata presso la basilica dei santi Medici a Bitonto che si aprirà alle 11 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale mons. Domenico Ciavarella e animata dalle comunità etniche. A seguire un pranzo multietnico, una festa interculturale, testimonianze di migranti e un dibattito. “È una occasione preziosa a cui sono tutti invitati – italiani e non – per guardare negli occhi i migranti, e vincere la paura di incontrarli. Ma – si legge in un comunicato – è anche un’occasione per riflettere sull’individuazione di soluzioni integrate che consentano di attuare tutti i 4 verbi indicati nel messaggio di Papa Francesco – accogliere, proteggere, promuovere e integrare – che ha indicato anche 4 azioni concrete: visti umanitari, ricongiungimenti familiari, prima sistemazione decorosa, libertà di movimento, per salvaguardare sempre e in primo luogo la dignità della persona”.