Ebraismo: Cuneo, nel pomeriggio incontro con Franco Segre nella sinagoga di contrada Mondovì

Viene celebrata oggi, mercoledì 10 gennaio, a Cuneo, la Giornata dell’Ebraismo. L’appuntamento principale è in programma, alle 17.30, nella sinagoga di contrada Mondovì, dove interverrà Franco Segre, della comunità ebraica di Torino, autore del libro “Questa Legge non è in cielo” (Zamorani). Altra iniziativa, il 17 gennaio, in occasione della 29ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. A Cuneo, si incontreranno la Chiesa cristiana evangelica, la parrocchia ortodosso-romena e la federazione dell’Amicizia ebraico-cristiana per riflettere insieme sul Libro delle Lamentazioni, uno dei “rotoli” sui quali la sinagoga medita in alcune festività liturgiche. “La ripresa di queste pagine della Scrittura nell’ambito della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei – si legge in una nota – è utile per riaffermare la nostra fratellanza antica, perché ci riconosciamo in Abramo nostro padre, e nuova, rinnovata dai cinquant’anni di dialogo”.