Dispersione scolastica: Roma, il Borgo Ragazzi don Bosco “adotta” 150 giovani

Per contrastare la dispersione scolastica, il Borgo Ragazzi don Bosco di Roma, in collaborazione con l’associazione “Rimettere le ali onlus”, realizzerà la campagna “150 giovani in cerca d’autore”. Un’iniziativa che punta a offrire sostegno a 150 ragazzi che vivono in condizione di disagio familiare, economico e sociale, grazie all’intervento di donatori. La campagna sarà presentata venerdì 12 gennaio, alle 20.30, nel teatro Filippo Smaldone di via Prenestina 382. Per l’occasione, sarà organizzato uno spettacolo di teatro sociale. Attraverso la campagna “150 giovani in cerca d’autore”, il Borgo Ragazzi don Bosco intende raccogliere i fondi necessari per le esigenze dei 150 ragazzi in difficoltà, 50 ogni anno, che intende sostenere in tre anni, dal 2018 al 2020. “Il Borgo si impegna a coinvolgere e ricercare nuovi donatori che – si legge in una nota – possano diventare ‘autori’ attivi del cambiamento e del futuro dei giovani in difficoltà . Il loro sostegno diventa estremamente prezioso, se non indispensabile, per poter portare avanti i progetti e offrire i servizi che le istituzioni spesso non riescono a sostenere adeguatamente”.