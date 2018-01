Diocesi: Terni, le reliquie dei pastorelli di Fatima per la commemorazione del venerabile Giunio Tinarelli

In occasione delle celebrazioni commemorative del venerabile Giunio Tinarelli, nel 62esimo anniversario della morte (14 gennaio 1956) giungeranno nella diocesi di Terni-Narni-Amelia le reliquie dei santi Francisco e Giacinta Marto, i piccoli veggenti di Fatima canonizzati il 13 maggio 2017. Le reliquie dall’11 al 18 gennaio saranno portate in pellegrinaggio in vari luoghi di cura e case di riposo di Terni e in carcere, in un cammino di preghiera e spiritualità che si concluderà in cattedrale domenica 14 gennaio, alle 16.30, con la solenne celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. L’avvenimento – promosso da diocesi, Unitalsi, Centro volontari della sofferenza e Ufficio per la pastorale della salute – rinnova la devozione alla Madonna che ha avuto un ruolo privilegiato nella spiritualità di Giunio Tinarelli, il quale trovava il suo paradiso nell’andare pellegrino nei santuari mariani. Il pellegrinaggio avrà inizio domani alle 10 nella Casa circondariale di Terni e proseguirà alle 15.30 al centro geriatrico “Le Grazie”. Venerdì alle 10 visita al centro geriatrico di Collerolletta, alle 17.30 messa in cattedrale e concerto “I Giullari di Dio”. Sabato 13, alle 10.30, le reliquie saranno all’Ospedale. Alle 15.30 incontro in piazza Europa e processione verso il duomo dove alle 16.30 ci sarà la preghiera del Rosario meditato e la messa. Domenica 14 gennaio, alle 10, al Museo diocesano ci sarà la commemorazione del venerabile Tinarelli seguita dalla messa. Alle 16.30 in cattedrale la solenne concelebrazione presieduta da mons. Piemontese. Il 15 gennaio le reliquie saranno trasferite nella parrocchia Nostra Signora di Fatima (Gabelletta) e il 18 gennaio nella cattedrale di Narni.