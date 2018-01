Diocesi: Terni, in arrivo le reliquie dei veggenti di Fatima per la commemorazione del venerabile Giunio Tinarelli

In occasione delle celebrazioni in memoria del venerabile Giunio Tinarelli, nel 62° anniversario della morte, avvenuta il 14 gennaio 1956, arriveranno a Terni le reliquie dei santi Francisco e Giacinta Marto, i piccoli veggenti di Fatima canonizzati il 13 maggio 2017. Dall’11 al 18 gennaio saranno portate in pellegrinaggio in vari luoghi di cura e case di riposo, in carcere, in un cammino di preghiera e spiritualità che si concluderà nella cattedrale di Terni, domenica 14 gennaio, alle 16,30, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese. A organizzare le iniziative, la diocesi, l’Unitalsi, il centro Volontari della Sofferenza e l’ufficio per la pastorale della Salute. Il pellegrinaggio inizierà giovedì 11 gennaio, alle 10, nella casa circondariale di Terni e proseguirà, alle 15,30, al centro geriatrico “Le Grazie”. Venerdì, alle 10, in programma la visita al centro geriatrico di Collerolletta. Alle, 17.30, la Messa in cattedrale e il concerto “I Giullari di Dio”. Sabato, alle 10,30, le reliquie dei veggenti saranno all’ospedale di Terni. Alle, 15,30, incontro in piazza Europa e processione verso il duomo dove alle 16,30 sarà recitato il Rosario e la Messa. Domenica, infine, alle 10, al museo diocesano si svolgerà la commemorazione di Giunio Tinarelli e, alle 16,30, in cattedrale la solenne concelebrazione presieduta da mons. Piemontese.