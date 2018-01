Diocesi: Ravenna, il 12 gennaio incontro con la biblista Rosanna Virgili sulla figura della donna nelle Scritture

Uno sguardo sulla Bibbia al femminile, aperto alle domande di chiunque abbia dubbi o domande su questo tema. Sarà Rosanna Virgili, biblista, docente di esegesi biblica all’Istituto teologico marchigiano e di spiritualità dei Salmi presso il Monastero di Santa Cecilia in Roma, oltre che autrice di numerosi testi di esegesi, a guidare e a rispondere alle domande dei partecipanti al terzo appuntamento de “I venerdì della Bibbia”, in programma il 12 gennaio a Ravenna. L’iniziativa, promossa dal Settore apostolato biblico (Sab) della diocesi, si rivolge ai chi è in ricerca e ha l’obiettivo, spiegano gli organizzatori di creare “un luogo per dialogare liberamente, incontrare esperti, testimoni e altre persone in ricerca” per affrontare i dubbi che si possono incontrare nella lettura della Bibbia. Dopo i primi due appuntamenti durante i quali si è tentato di rispondere a domande come “La Bibbia è davvero Parola di Dio?”, “Perché presenta figure di Dio così diverse tra l’Antico e il Nuovo Testamento?”, “Dio è in mezzo a noi?” in dialogo con padre Dino Dozzi, frate cappuccino e con don Paolo Mascilongo, direttore del Sab, il 12 gennaio la serata sarà incentrata su come viene vista la donna nella Bibbia e avrà per titolo il versetto del libro di Giuditta “Con la mano di una donna”. Appuntamento nella sala di Ravegnana Radio (piazza Arcivescovado 11) alle 20.45.