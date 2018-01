Diocesi: Genova, il 20 gennaio il card. Bagnasco inaugura a Bolzaneto un centro per l’accoglienza notturna dei senza fissa dimora

A Genova, il Centro per l’accoglienza notturna per persone senza dimora presso la parrocchia di San Francesco alla Chiappetta, nel vicariato di Bolzaneto, è stato ultimato. Lo inaugurerà, sabato 20 gennaio, l’arcivescovo diocesano, il card. Angelo Bagnasco. Alle 11, presiederà la celebrazione eucaristica e, alle 12, benedirà i locali. Come spiega la Caritas diocesana in una nota, “dopo quella inaugurata a novembre nella parrocchia delle Vigne, in centro storico, è pronta quindi anche la seconda ‘opera segno’ del Congresso eucaristico nazionale, svoltosi a Genova lo scorso settembre 2016”. Si tratta di “opere volute dai vescovi italiani come ‘segni’ del legame inscindibile tra Eucaristia e carità e come ulteriore testimonianza di una comunità cristiana che sa farsi prossima”. Con la loro realizzazione, oggi a Genova sono 28 i nuovi posti per le persone senza dimora: 11 presso le Vigne, 17 a Bolzaneto. “Tuttavia – prosegue la nota – non siamo chiamati solo a dare un riparo a quanti hanno conosciuto il dramma della strada: siamo chiamati a costruire una rete di relazioni che restituisca loro fiducia, fraternità, consapevolezza della propria dignità”. Sono 180 le persone che si sono rese disponibili come volontari nei due nuovi centri di accoglienza, “ma ne servono certamente di più per fare di questo servizio una espressione di comunità sostenibile nel tempo”.