Anicec: al via l’edizione 2018 del corso Cei per Animatori comunicazione e cultura. Padre Epifani: “Vicini al territorio”

P. Gianni Epifani

“Al via questa settimana la nuova edizione del corso Anicec, una proposta formativa per il territorio promossa dalla Cei, per offrire alla comunità fondamenti e strumenti per operare in ambito pastorale e garantire una proposta culturale di senso”. Così padre Gianni Epifani presentando al Sir il piano 2018 del corso in e-learning Anicec, di cui è responsabile; corso messo a punto dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, sotto la direzione di don Ivan Maffeis. “Mi piace ricordare – prosegue padre Epifani – le parole di Nelson Mandela, ovvero che ‘l’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo’. La Chiesa in Italia da più di un decennio scommette sulla formazione a distanza, tramite video-lezioni online erogate attraverso la piattaforma Anicec (www.anicec.it), per essere accanto al territorio, per aiutarlo a comprendere i cambiamenti in corso nel mondo dei media, soprattutto con l’avvento dei digital-social media, dando così modo di abitare lo spazio digitale in maniera positiva e propositiva”. Il corso Anicec nasce come proposta multidisciplinare di formazione permanente, sull’invito del Direttorio Cei “Comunicazione e Missione”. Punto di forza del corso è ancora oggi la modalità di fruizione online senza vincoli spazio-temporali. Attraverso computer, tablet o smartphone è possibile infatti seguire video-lezioni tenute da accademici provenienti dai principali atenei (Università Cattolica del Sacro Cuore, Sapienza Università di Roma, LUISS “Guido Carli”, Università di Pisa, Pontificia Università Lateranense, ecc.) e da professionisti della comunicazione. Ogni anno, poi, vengono inseriti dei nuovi focus nonché testimonianze di esperti, i quali possono intervenire anche con dirette web. Inoltre, il corso offre un’occasione di confronto face-to-face, un momento residenziale, organizzato nella seconda parte dell’anno a Roma. Maggiori informazioni sul corso Anicec sono disponibili sul sito dell’Ufficio comunicazioni sociali Cei http://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/anicec/