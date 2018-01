Abruzzo e Molise: sabato il secondo incontro di formazione operatori pastorale giovanile

Offrire un aiuto agli educatori che operano nell’ambito della pastorale giovanile di Abruzzo e Molise anche in vista del Sinodo 2018. È l’obiettivo del secondo incontro di formazione per operatori di pastorale giovanile rivolto a catechisti, educatori, insegnanti di religione, capi scout, in programma sabato 13 gennaio, alle 10, presso il santuario Madonna dei Miracoli di Casalbordino (Ch). Il corso si è aperto il mese scorso con la relazione di don Michele Falabretti, direttore del Servizio nazionale di pastorale giovanile della Cei, su “I giovani, la fede il discernimento vocazionale. L’educatore: scelta di servizio in questo tempo della storia e della Chiesa”. Sabato prossimo il tema “Le età della vita, le sue attenzioni e i suoi linguaggi” sarà affidato ad Alessandra Augelli, docente di pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il corso è voluto dalla Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise (Ceam) ed organizzato dalla Consulta regionale di pastorale giovanile guidata dal vescovo delegato Ceam per i giovani, mons. Pietro Santoro, e dal responsabile regionale di pastorale giovanile, don Nicola Florio. Prossimi appuntamenti il 10 febbraio, con Marco Moschini (docente di Scienze della formazione presso l’Università di Perugia) su “Le dimensioni interiori e culturali dell’educatore”; il 14 aprile, con mons. Gualtiero Sigismondi, assistente nazionale di Azione cattolica, sul tema “Una generazione narra all’altra. I giovani nella comunità cristiana”. Le singole tematiche saranno presentate con dinamiche esperienziali-operative e tutti gli incontri avranno modalità laboratoriale.