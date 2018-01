Papa Francesco: “servire la vita umana è servire Dio e ogni vita”, anche quella “ripugnante”

“Servire la vita umana è servire Dio e ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata”. Lo ha affermato il Papa, che nell’omelia della Messa del primo dell’anno ha ricordato che “la parola madre (mater), rimanda anche alla parola materia”. “Nella sua Madre, il Dio del cielo, il Dio infinito si è fatto piccolo, si è fatto materia, per essere non solo con noi, ma anche come noi”, le parole di Francesco: “Ecco il miracolo, la novità: l’uomo non è più solo; mai più orfano, è per sempre figlio. L’anno si apre con questa novità. E noi la proclamiamo così, dicendo: Madre di Dio!”. “È la gioia di sapere che la nostra solitudine è vinta”, ha proseguito il Papa: “È la bellezza di saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci potrà mai essere tolta. È specchiarci nel Dio fragile e bambino in braccio alla Madre e vedere che l’umanità è cara e sacra al Signore”.