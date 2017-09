San Pio da Pietrelcina: San Giovanni Rotondo, il 14 settembre mons. Castoro presiede Messa che dà inizio a novenario per festa liturgica

Sarà l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, mons. Michele Castoro, come ogni anno, a presiedere la celebrazione eucaristica iniziale del novenario in preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, che si svolgerà a San Giovanni Rotondo il 14 settembre alle ore 18 nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina. Nei giorni seguenti saranno due frati cappuccini, testimoni diretti della santità di Padre Pio, a presiedere la Messa vespertina: dal 15 al 18 settembre, fr. Luciano Lotti; nel triduo conclusivo (19–21 settembre), fr. Guglielmo Alimonti. Domenica 17 settembre alle ore 11,30, nell’ambito della novena, celebrerà l’Eucaristia nella chiesa superiore intitolata al Santo mons. Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia.