Papa in Colombia: telegramma al presidente Mattarella dopo il decollo. “Benessere spirituale, civile e sociale” per l’Italia

Nel momento di lasciare il territorio italiano alla volta della Colombia, il Papa, come di consueto nei suoi viaggi internazionali, ha fatto pervenire al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, un telegramma. “Nel momento in cui lascio Roma per recarmi in Colombia per sostenere la missione della Chiesa locale e portare un messaggio di speranza – vi si legge -, mi è caro rivolgere a lui il mio deferente saluto, che accompagno con fervidi auspici per il benessere spirituale, civile e sociale della diletta nazione italiana, cui invito volentieri la benedizione apostolica”.