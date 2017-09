Papa in Colombia: messaggio del presidente Mattarella. “la sua presenza recherà un importante segnale di pace”

“L’Italia e la comunità internazionale guardano con grande interesse a questa sua missione in un Paese che ha intrapreso un cammino di pace e riconciliazione difficile ma carico di speranza”. È quanto scrive il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ringraziando il Papa per il messaggio a lui indirizzato mentre è in volo per la Colombia. “La sua presenza – scrive il capo dello Stato – sarà fonte di incoraggiamento per la società colombiana nel suo insieme, e recherà anche un importante segnale di pace in una regione ancora scossa da dolorose inquietudini, cui l’intera comunità internazionale guarda con crescente preoccupazione”.