Papa Francesco: partito per la Colombia, all’aeroporto primo discorso e colloquio privato con presidente Santos

Questa mattina il Papa, dopo aver incontrato due famiglie la cui abitazione è stata colpita dagli incendi estivi, è partito in auto alle 10.30 da Casa Santa Marta, diretto all’aeroporto di Fiumicino dove si è diretto alla volta di Bogotà, prima tappa del suo 20° viaggio internazionale, il quinto in un Paese dell’America Latina. Motto del viaggio apostolico: “Facciamo il primo passo”. L’arrivo nella capitale colombiana è previsto per le 16.30, ora locale (le 23.30 in Italia): nell’area militare dell’aeroporto, Francesco terrà il discorso di benvenuto, il primo dei 12 discorsi, tutti pronunciati in spagnolo, previsti nel corso del viaggio. Poi il primo colloquio privato con il presidente colombiano Manuel Santos ed il trasferimento alla nunziatura. Quattro le tappe dell’itinerario papale: Bogotà, Villavicencio, Medellin e Cartagena, con altrettanti temi scelti dalla Conferenza episcopale locale: artigiani di pace, promotori della vita; riconciliazione con Dio, con i colombiani, con la natura; vita cristiana come discepolato; dignità della persona e diritti umani. Dopo Paolo VI nel 1968 e San Giovanni Paolo II nel 1986, Francesco sarà il terzo Papa a visitare la Colombia, sconvolta da oltre 50 anni di guerra tra governo di Bogotà e Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e giunto solo qualche mese fa, dopo lunghi anni di atroci violenze, negoziazioni, referendum e passaggi al Congresso, alla firma degli accordi di pace. E proprio due giorni prima dell’arrivo del Papa il presidente Santos ha annunciato l’accordo per il cessate il fuoco bilaterale tra governo ed Esercito di liberazione nazionale (Eln), che inizierà il prossimo 1° ottobre e proseguirà fino al 12 gennaio 2018. “Verrò come pellegrino di speranza e di pace”, ha detto il Papa ai colombiani nel videomessaggio alla vigilia del viaggio: “il mondo oggi ha bisogno di consiglieri di dialogo”.