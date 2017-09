Morte card. Caffarra: Mpv, “si è distinto per attenzione costante a promozione e difesa della vita e per pastorale familiare”

“Il Movimento per la vita italiano si associa al dolore della Chiesa italiana tutta per il ritorno alla casa del Padre del card. Carlo Caffarra. Nella sua attività pastorale e in quella accademica l’arcivescovo emerito di Bologna si è distinto per l’attenzione costante ai temi della promozione e della difesa della vita e per la pastorale familiare”. Lo dichiara in una nota il Movimento per la vita italiano. Il Mpv ricorda di card. Caffarra, “con gratitudine”, “il sostegno alle proprie attività culturali e alle proprie iniziative sociali e la disponibilità generosa per la formazione dei nostri dirigenti e dei volontari. Siamo convinti che continuerà dal cielo a lavorare con amore e generosità per i bambini a cui è impedito di nascere e per tutte le altre vittime della cultura dello scarto”.