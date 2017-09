Migranti: sentenza Corte Ue su ricollocamenti. Unicef, “una buona notizia per migliaia di bambini e famiglie”

“L’annuncio di oggi da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea è una buona notizia che crediamo porterà ad un rinnovato impegno per il processo di ricollocamento e potrebbe rappresentare per migliaia di bambini e famiglie in attesa di ricollocamento l’opportunità di avere una casa, tornare a scuola e continuare a costruire le proprie vite”: lo ha dichiarato oggi Afshan Khan, direttore regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale, in merito alla decisione della Corte europea di giustizia riguardante i ricorsi presentati dai Paesi dell’Europa Orientale per il ricollocamento dei migranti.