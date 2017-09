Cultura: gli oratori della Lombardia alla Mostra del cinema di Venezia. Intervengono Giacomo Poretti e Van De Sfroos

I 2.307 oratori della Lombardia sbarcano giovedì al Lido di Venezia, nei giorni della 74ma Mostra internazionale d’arte cinematografica. L’evento “Cresciuto in oratorio” unisce cinema e musica e si terrà alle ore 15.30 nello spazio della Fondazione Ente dello spettacolo dell’hotel Excelsior, a conclusione della campagna “Cresciuto in oratorio”. Interverranno l’attore Giacomo Poretti, il cantautore Davide Van De Sfroos, il presidente della Fondazione Ente dello spettacolo mons. Davide Milani e il coordinatore degli Oratori diocesi lombarde, don Samuele Marelli. Nel corso dell’evento saranno proiettati in anteprima il cortometraggio sugli oratori realizzato da Giacomo Poretti e il video sulle band musicali degli oratori realizzato da Paco Capaldi. Concluderà l’incontro un’esibizione dal vivo di Davide Van De Sfroos che canterà due brani tratti dal proprio repertorio. “Cresciuto in oratorio”, promossa da Odielle con il sostegno di Regione Lombardia, è un’iniziativa che, da gennaio a maggio, ha ribadito il ruolo centrale degli oratori nella società come istituzioni educative fondamentali per la crescita dei ragazzi nel corpo e nello spirito, palestre della società del futuro. Diversi testimonial hanno raccontato attraverso dei video come l’oratorio li abbia formati, aiutandoli a diventare ciò che sono oggi. Sulla scia di queste testimonianze, migliaia di giovani e adulti che frequentano gli oratori hanno raccontato la propria esperienza sul sito ufficiale e su Facebook, creando un mosaico di volti e storie che riconoscono il valore dell’oratorio nella loro formazione.