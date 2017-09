Beni confiscati: Mazara del Vallo, l’Ac di Jesi ospite per un giorno della Fondazione San Vito onlus

Diciotto persone, tra adulti e ragazzi, dell’Azione cattolica diocesana di Jesi, in provincia di Ancona, sono stati ospiti per un giorno della Fondazione San Vito onlus di Mazara del Vallo, nell’ambito di un’esperienza vissuta in Sicilia tra beni confiscati e mondo dell’associazionismo. Adulti e ragazzi hanno incontrato il neo presidente Vito Puccio, il direttore della Caritas diocesana, Girolamo Errante Parrino, e gli operatori della Fondazione/Caritas. Dopo un primo incontro di testimonianza, durante il quale Puccio e Parrino hanno illustrato le attività che si svolgono all’interno della Fondazione e allo sportello della Caritas diocesana, adulti e ragazzi hanno collaborato al confezionamento dell’origano della legalità raccolto nel fondo agricolo di contrada Pileri, a Castelvetrano, confiscato alla mafia e assegnato alla Fondazione. La giornata si è conclusa con il pranzo nella mensa della Caritas diocesana a Mazara del Vallo, dove, ogni giorno, i volontari, preparano i pasti per i più bisognosi della città.