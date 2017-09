Terremoto Centro Italia: a Pieve Torina (Macerata) 150 alunni avranno una nuova scuola primaria anche grazie ad Auser

Il prossimo primo ottobre 150 alunni della scuola primaria potranno tornare a frequentare la scuola a Pieve Torina (Macerata), comune completamente distrutto dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. La nuova scuola è stata costruita a tempi di record su un terreno di 1.290 mq, grazie ad un progetto cofinanziato da Auser e da altri soggetti.“La campagna che lanciammo il giorno dopo il terremoto ha avuto una risposta straordinaria con migliaia di donazioni anche piccole, ma molto sentite – sottolinea il presidente nazionale dell’Auser, Enzo Costa – Abbiamo raggiunto la ragguardevole cifra di 184.687 euro. Siamo orgogliosi di destinarli alla costruzione della scuola, è il segnale che la vita può ricominciare davvero”. Su indicazione di Protezione civile, commissario straordinario per la ricostruzione delle zone terremotate e Miur, è stato individuato per la ricostruzione della scuola il Comune di Pieve Torina, 1400 abitanti. Auser e altri soggetti, tra cui Enel cuore e Confederazione nazionale misericordie – che ha anche coordinato il progetto – congiuntamente al sindaco Alessandro Gentilucci e alla sua amministrazione, hanno messo a punto un progetto del valore di 1,5 milioni di euro. La scuola – costruita con i più moderni sistemi antisismici e di sostenibilità ambientale, con un’ampia palestra che oltre a servire la scuola diventerà luogo di aggregazione per l’intera comunità – sarà inaugurata ai primi di ottobre per iniziare il nuovo anno scolastico 2017/2018, con un ritardo minimo rispetto al consueto calendario. Auser ha contribuito con 125.000 euro, le rimanenti disponibilità raccolte dall’associazione saranno utilizzate per realizzare strutture di aggregazione sociale per gli anziani delle zone terremotate.