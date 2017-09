Social network: 10mila follower per il profilo Twitter del Sir. Corrado (direttore), “non un traguardo ma un nuovo punto di partenza”

Il profilo Twitter del Sir ha raggiunto oggi i 10mila utenti. Avviato nel 2013 in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, il profilo dell’agenzia ha registrato un numero crescente di follower reali: oggi, oltre a rilanciare le notizie del Sir, si occupa delle dirette dei principali eventi ecclesiali e di cronaca, con video e fotografie. “È un altro bel traguardo che salutiamo con soddisfazione – dichiara il direttore, Vincenzo Corrado –. Diecimila follower non sono un punto di arrivo, ma è il nostro punto di partenza e ci confermano la bontà del cammino di questi mesi”. Twitter ci “consente di informare con qualità anche sui nuovi canali, quindi sui social network. Diecimila follower inoltre impegnano l’intera redazione a proseguire nel nostro cammino professionale”. Corrado sottolinea: “Diecimila follower e 140 caratteri sono per noi un impegno perché dicono che è possibile coniugare insieme un’informazione moderna ed efficace, che richiama la bellezza del pensare, nel solco della storia del Sir. Tutto ciò avviene alla vigilia del trentesimo anno di fondazione dell’agenzia, che intende valorizzare la sua storia e, allo stesso tempo, procedere verso nuovi traguardi”.